В Пентагоне объяснили, почему Россия представляет угрозу безопасности США

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку Москва и Пекин намерены изменить мировой порядок, заявил замминистра обороны США Джон Руд на слушаниях в Сенате.

"Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", — отметил представитель ведомства.

Руд также подчеркнул, что главным вызовом в укреплении американской безопасности является "усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай". По его мнению, Вашингтону и его партнерам необходимо повышать военные расходы, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и "странам изгоям", как Северная Корея и Иран.

Замминистра обороны США также заявил, американская армия остается самой сильной в мире, однако отметил, что другие страны модернизируют и улучшают свои вооруженные силы. В частности, он напомнил недавнее выступление Владимира Путина, в ходе которого глава государства рассказал о новых российских вооружениях.

Американские военачальники многократно заявляли о "российской угрозе" безопасности США. Так, генерал Джон Хайтен назвал Россию наиболее значительной угрозой Соединенным Штатам, а глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, отметил, что Китай и Россия хотят построить мир по своим "авторитарным моделям".