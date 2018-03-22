Тиллерсон пожелал сотрудникам госдепа сохранять взаимоуважение в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Уволенный президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сотрудников госдепартамента сохранять взаимоуважение и доброту.
Трамп в прошлый вторник отправил в отставку Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.
"Я хочу попросить, чтобы каждый из вас продолжал относиться друг к другу с уважением, независимо от должности, занимаемой в жизни позиции или роли, каждый из вас важен для госдепартамента, мы все лишь люди, которые пытаемся делать свое дело. В завершении я хочу, чтобы каждый из вас каждый день делал хотя бы одно доброе дело для другого", — сказал Тиллерсон, обращаясь к сотрудникам госдепартамента.