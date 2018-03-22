СБУ заявила о пресечении поставок товаров военного назначения в Россию

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о блокировке в Запорожской области операции по вывозу товаров военного назначения якобы для нужд военно-морского флота России.

Как утверждает СБУ, спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний якобы пытались организовать поставки из Украины изделий, необходимых для нужд военно-морского флота России, через коммерческие структуры в одной из европейских стран.

"Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", — сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Как сообщает украинское интернет-издание "Дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о продукции ООО "Азовская кабельная компания", созданной на базе бердянского завода "Азовкабель".

Возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники".

СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет.