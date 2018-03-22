Захарова напомнила Западу о хэштеге #FreeSavchenko

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала ситуацию с задержанием на Украине Надежды Савченко.

В своем посте она отметила чересчур сдержанную реакцию Запада на это событие. На данный момент только Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) выступило с заявлением, что "следит за развитием событий" в связи с задержанием Савченко, но никак его не комментирует. Евросоюз, ПАСЕ и СПЧ, как отметила Захарова, пока никак не отреагировали на произошедшее.

"Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko. Думаете, не пригодится?", — написала Захарова у себя в Facebook.

Хэштег #FreeSavchencko активно использовался как пользователями соцсетей, так и политиками, которые требовали освобождения Надежды Савченко от уголовного преследования в России.

Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (предусматривает до десяти лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "подготовке теракта" (до десяти лет лишения свободы).

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова возглавить Украину, если народ ее поддержит.