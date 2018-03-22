Савченко вручили ходатайство об аресте на два месяца

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Внефракционному депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в центре Киева, вручили копию ходатайства об избрании ей меры пресечения в виде ареста на два месяца, сообщила в четверг пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор Службы безопасности для оформления задержания. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

"Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, ходатайство об аресте Савченко на два месяца будет направлено в Шевченковский районный суд Киева. "Когда будет назначено заседание суда, на данный момент не известно", — добавила Сарган.

Савченко подозревают в совершении "действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (предусматривает до десяти лет лишения свободы), "подготовке к преступлению", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля" (до 15 лет или пожизненное лишение свободы) и "подготовке теракта" (до десяти лет лишения свободы).

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.