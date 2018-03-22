Британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипалей в ОЗХО

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британский суд разрешил отправить образцы крови экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает телеканал Sky News.

Ранее в четверг газета Independent сообщила, что эксперты ОЗХО прибыли к пабу Mill, где были Скрипаль и его дочь перед инцидентом.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.