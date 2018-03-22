Торговый представитель США призвал ввести ограничения на инвестиции из КНР

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. США должны ввести ограничения на инвестиции со стороны Китая, считает торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер.

"Мы не можем находиться в ситуации, когда Китай покупает наши технологии разными способами. Для нас это повод для беспокойства. Средствами защиты от этого могут быть пошлины и ограничения на инвестиции", — заявил он в четверг на слушаниях в комитете по финансовым вопросам сената США.

Как ожидается, в четверг президент США Дональд Трамп подпишет меморандум "о борьбе с экономической агрессией Китая".

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям".