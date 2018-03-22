Торговый представитель США призвал ввести ограничения на инвестиции из КНР

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. США должны ввести ограничения на инвестиции со стороны Китая, считает торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер.
Как ожидается, в четверг президент США Дональд Трамп подпишет меморандум "о борьбе с экономической агрессией Китая".
Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.
В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям".