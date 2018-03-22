ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Судебный контроль, наложенный на экс-президента Франции Николя Саркози после предъявления ему обвинений по делу о финансировании президентской кампании 2007 года, запрещает ему общаться с некоторыми людьми и посещать ряд стран, в том числе Ливию, сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, Саркози не имеет права, например, встречаться с другими обвиняемыми по делу, в частности с бывшим генеральным секретарем Елисейского дворца Клодом Геаном.

Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома. Вечером в среду допрос был завершен, Саркози на автомобиле покинул здание OCLCIFF и отправился к себе домой.

Подробнее о деле о финансировании президентской кампании Николя Саркози читайте в справке РИА Новости >>



Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.