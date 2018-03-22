В ЛНР обвинили Киев в имитации обстрелов со стороны республики

ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе заявил, что украинские силовики вели огонь по собственным позициям в районе населенного пункта Новотошковское.

В среду участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта при отсутствии обстрелов на данном участке.

"Сегодня, 22 марта 2018 года, по сообщению офицера-наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК, который находился в районе населенного пункта Донецкий (под контролем ЛНР — ред.), ориентировочно около 2.30 с района населенного пункта Новтошковское, ВСУ произвели обстрел в направлении своих позиций из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Согласно сообщению, обстрел велся с целью фальсифицировать данные о нарушениях режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.

"Представительством ЛНР в СЦКК информация о данном провокационном обстреле немедленно доведена команде СММ ОБСЕ по взаимодействию с СЦКК. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ не оставят данную информацию без внимания", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что Народная милиция ЛНР строго придерживается достигнутых договоренностей о прекращении огня.