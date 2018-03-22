Лукашевич: Украина нарушила закон, не допустив россиян к голосованию

ВЕНА, 22 мар – РИА Новости. Власти Украины нарушили ряд международных норм, создав препятствия проведению выборов президента РФ в российских загранучреждениях, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он указал на то, что организация голосования граждан за рубежом — общепринятая практика среди государств-участников ОБСЕ. "Экстерриториальное голосование является формой реализации права на свободные выборы, которое зафиксировано в статье 3 Протокола 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ, подчеркнув, что российские власти не препятствуют организации таких выборов для иностранных граждан, пребывающих на российской территории.

"Помимо указанных обязательств ОБСЕ, действия украинских властей нарушают ряд норм международного права. Речь идет, в частности, о Международном пакте о гражданских и политических правах", — добавил российский постпред.

Он сослался, в частности, на статью 2 пакта, которая закрепляет обязанность государств-участников "уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства".

"В Киеве, судя по действиям украинских правоохранителей, не считают себя связанными такого рода обязательствами. Не говоря уже об уважении к праву на свободное передвижение, которым статья 12 Пакта наделяет каждого, "кто законно находится на территории какого-либо государства". Восемнадцатого марта это право было также сознательно и официально попрано на территории Украины", — подчеркнул дипломат.

Он также заявил об открытом нарушении прав граждан на доступ к посольству и консульствам государства их гражданства, закрепленных в Венской Конвенции о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенцией между Россией и Украиной 1993 года.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.