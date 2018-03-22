Вестминстер через год после теракта: туристы, полиция и цветы

ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова, Александра Крыжановская. Вестминстерский мост спустя ровно год после теракта заполнен туристами, лондонцами, спешащими по делам. О том, что ровно год назад здесь разыгралась трагедия, напоминают цветы с записками в память о погибших, закрепленные на мосту, а также усиленные наряды полицейских.
Ровно год назад, 22 марта 2017 года, в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту произошло вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих, которое было признано терактом. Преступник по имени Халид Масуд направил автомобиль на полной скорости на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании. В результате теракта погибло пять человек, десятки получили ранения. Все погибшие были гражданами Великобритании, среди пострадавших также были иностранцы.
Цветы на мосту
Вестминстерский мост, который является излюбленным местом туристов, полон людей – гости британской столицы фотографируются на фоне панорам Вестминстера и "Лондонского глаза", обнесенного строительными лесами Биг Бена, группы школьников осматривают достопримечательности, горожане спешат по своим делам.
По обеим пешеходным сторонам моста дежурят полицейские, которые подтвердили корреспонденту РИА Новости, что их присутствие связано с годовщиной теракта.
"Мы здесь, потому что сегодня годовщина теракта и приняты усиленные меры. Мы здесь, чтобы обеспечить спокойствие туристов и жителей города", — сказали они.
Также среди мер безопасности на мосту можно заметить высокие стальные ограждения, которые отделяют пешеходную часть от проезжей.
Туристы и очевидцы
Туристы, прогуливающиеся по мосту, останавливаются у цветов. "Да, это было год назад. Это была ужасная ночь. Я тогда был дома тогда. Сегодня здесь цветы в память о том событии. Но сегодня я не чувствую страха", — сказал молодой мужчина по имени Эппл.
Корреспондентам РИА Новости удалось встретить семейную пару туристов из России, которые неспеша прогуливались по мосту и обсуждали события того дня. На вопрос испытывают ли они страх или переживание, находясь в Лондоне, они ответили отрицательно. "Это как молния, не знаешь, когда и куда попадет. Наверное, судьба", — ответила собеседница агентства.