В Лондоне полиция эвакуировала здание Cambridge Analytica

ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости. Полиция в четверг эвакуировала здание Cambridge Analytica в Лондоне после того, как в компанию была доставлена подозрительная посылка, сообщил РИА Новости представитель столичных правоохранительных органов.

"В четверг 22 марта в 13.26 полицию вызвали из-за сообщений о подозрительной посылке по адресу Нью Оксфорд Стрит (New Oxford Street, WC1). Офицеры находятся на месте событий и посылку в настоящий момент проверяют … Здание эвакуировано в превентивных целях", — сказал собеседник агентства. По его словам, подъезды к зданию перекрыты, чтобы обеспечить беспрепятственную работу экстренных служб.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.