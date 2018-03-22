Украинский "Интер" ответил на предупреждение за показ советских фильмов

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" считает необоснованным решение Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию о вынесении предупреждения за трансляцию фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Москва слезам не верит".
Ранее в четверг член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский сообщил, что регулятор объявил предупреждение телеканалам "Интер" и "СТБ" за трансляцию советских фильмов с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.
"Телеканал "Интер" считает необоснованным решение, которое сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания… Телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит". На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом – Государственным комитетом по кинематографии – были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины – государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном на его сайте.
Как отмечается, из-за предупреждения телеканал вынужден произвести в эфире замену фильмов. "Интер" будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей", — говорится в заявлении.
Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.