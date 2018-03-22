Украинский "Интер" ответил на предупреждение за показ советских фильмов

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" считает необоснованным решение Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию о вынесении предупреждения за трансляцию фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Москва слезам не верит".

Ранее в четверг член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский сообщил, что регулятор объявил предупреждение телеканалам "Интер" и "СТБ" за трансляцию советских фильмов с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.

"Телеканал "Интер" считает необоснованным решение, которое сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания… Телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит". На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом – Государственным комитетом по кинематографии – были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины – государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном на его сайте.

Как отмечается, из-за предупреждения телеканал вынужден произвести в эфире замену фильмов. "Интер" будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей", — говорится в заявлении.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".