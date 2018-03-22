ГАЗА, 22 мар — РИА Новости. Главный подозреваемый в покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу — Анас Абдул Малик Абу Хуса — застрелен, в ходе спецоперации погибли также двое полицейских, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве внутренних дел и национальной безопасности сектора Газа.

"С момента покушения на конвой премьер-министра министерство на самом высоком уровне учредило комитет по расследованию, чтобы раскрыть обстоятельства этого преступления. В среду силы безопасности определили главного обвиняемого в осуществлении взрыва, это Анас Абдул Малик Абу Хуса. Министерство предприняло шаги для его задержания и ареста", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе операции по задержанию силы безопасности штурмовали здание, где находились подозреваемые, в том числе Абу Хуса. В результате перестрелки были убиты двое сотрудников МВД.

"МВД объявляет об убийстве разыскиваемого обвиняемого Анаса Абу Хусы во время столкновения. Двое его сообщников были ранены во время столкновения и доставлены в больницу для лечения, один из них находился в тяжелом состоянии, и позже скончался", — добавили в МВД.

Инцидент произошел 13 марта. Несмотря на то, что сам Хамдалла при покушении не пострадал, инцидент осложнил отношения ХАМАС с конкурирующим движением ФАТХ. Его лидер, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, обвинил в случившемся исламистов и пригрозил сектору Газа новыми санкциями. ХАМАС отрицает причастность к подрыву кортежа.

ХАМАС последние десять лет правит в двухмиллионном палестинском анклаве, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Их оппоненты из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

Оба движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.