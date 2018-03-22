Число раненых в беспорядках в Мадриде полицейских возросло до пяти

МАДРИД, 22 мар – РИА Новости. Число полицейских, раненых в результате столкновений с мигрантами в Мадриде, увеличилось до пяти человек.
Один из местных жителей начал угрожать полицейским, те потребовали документы, после чего группа мигрантов начала забрасывать представителей правоохранительных органов камнями и стульями. Стражам порядка потребовалось подкрепление. В среду сообщалось о трех раненых полицейских и одном задержанном.
В ночь с 15 на 16 марта в мадридском районе Лавапьес происходили столкновения с полицией, причиной которых стала смерть выходца из Сенегала. Мигранты возложили вину на полицию, стражи правопорядка это категорически отрицают. В результате столкновений были ранены десять полицейских, задержаны шесть человек.