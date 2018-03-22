Посол России призвал ЕС делать выводы по "делу Скрипаля" на основе фактов

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Россия ожидает, что лидеры стран ЕС сделают выводы о причастности РФ к отравлению в Солсбери на основе фактов, а не обвинений, заявил российский посол в Великобритании Александр Яковенко.

"Хотел бы ожидать того, что британское правительство предоставит необходимые доказательства, и европейские страны придут к правильным выводам на основе доказательной базы. Не нужно принимать все на слово. И я цитирую Рональда Рейгана: "Доверяй, но проверяй". Это именно то, что должно произойти на уровне руководителей стран-членов ЕС", — заявил Яковенко на брифинге.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.