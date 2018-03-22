Дела о смертях известных россиян в Британии засекречены, заявил посол

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Расследования большинства подозрительных смертей известных россиян в Великобритании засекречены, Россия не имеет к ним доступа, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Посол отметил резонансные дела о гибели в Великобритании нескольких россиян — экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, российского олигарха Бориса Березовского, предпринимателя Александра Перепеличного и экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

"Все расследования во всех этих случаях были засекречены, любые вопросы в отношении какого-либо расследования отвергались и никаких материалов не было представлено. Мой вопрос такой. В этой стране люди, которые были связаны с секретными службами, а мы знаем, что Литвиненко работал на британские секретные службы, Березовский сотрудничал также с секретными службами, не знаю, был ли Перепеличный агентом или нет и другой человек, Глушков, нам еще предстоит понять его ситуацию, все они умерли, и расследование, информация, документы были засекречены и остаются засекречены", — заявил Яковенко на брифинге в Лондоне, посвященном ситуации вокруг "дела Скрипаля".

"У вас здесь все оказывается засекреченным, у нас до сих пор нет доступа к этим материалам. Мой вопрос — почему? Потому что, видимо, кто-то старается скрыть от нас и не только от нас, от британской общественности какие-то данные", — сказал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.