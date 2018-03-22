Президент Туркменистана исполнил советский хит "Каракум"

АСТАНА, 22 мар — РИА Новости. Жители Туркменистана увидели своего президента Гурбангулы Бердымухамедова в неожиданном образе — поющим и с гитарой в руках.

Выступление было приурочено к 8 Марта, однако по туркменскому телевидению концерт показали на полторы недели позже. Бердымухамедов исполнил на гитаре свои композиции, а также популярную в 80-е годы песню "Каракум" группы "Круг".

Благодарные зрители слушали номер стоя, танцевали и аплодировали, пишет Sputnik Казахстан.

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