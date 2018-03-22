Захарченко сообщил, что комендантский час в ДНР пока отменять не будут

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики пока не будут отменять комендантский час на территории ДНР, заявил в четверг глава республики Александр Захарченко.
"Комендантский час необходим, то, что он существует, спасло жизни тысячам наших граждан. Угроза терактов и работы ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) никуда не делась… Ежедневно арестовываются люди, которые направляются сюда с территории Украины и с плохими намерениями… В день нашей победы будет принято решение об отмене комендантского часа", — сказал Захарченко на пресс-конференции.
По его словам, благодаря комендантскому часу были предотвращены десятки терактов на объектах водоснабжения, транспорте, линиях электропередачи. "Отмена будет на пасхальный день, это каждый год происходит", — добавил глава ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.