Савченко пешком пришла в управление СБ Украины в Киеве

КИЕВ. 22 мар – РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, пешком пришла в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента.

По дороге в здание СБУ Савченко сопровождали сторонники и журналисты.

"Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами", — сказала Савченко и зашла в здание СБУ.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.