Глава ДНР обвинил Порошенко в стремлении уничтожить население Донбасса

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Принятый Киевом документ о реинтеграции востока Украины — это закон уничтожения Донбасса, "развязывающий руки" украинским военным, заявил в четверг глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты", — сказал Захарченко на пресс-конференции.