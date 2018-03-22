Глава ДНР обвинил Порошенко в стремлении уничтожить население Донбасса

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Принятый Киевом документ о реинтеграции востока Украины — это закон уничтожения Донбасса, "развязывающий руки" украинским военным, заявил в четверг глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации региона "публичными бездоказательными инсинуациями".

"Этот закон на самом деле закон уничтожения населения Донбасса, это геноцид людей, которые проживают здесь. Этот закон развязывает руки Порошенко и военщине, которую он возглавляет, и это попытка обезопасить себя от последствий принятых ими решений. Это полнейшее нарушение конституции и решений, которые были приняты", — сказал Захарченко на пресс-конференции.