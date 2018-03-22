В МИД рассказали о взаимодействии ФСБ и ЦРУ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Между Федеральной службой безопасности России и Центральным разведывательным управлением США идет регулярный диалог, заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В целом, (между ЦРУ и ФСБ) идет нормальный, регулярный контакт, вы же видите по конкретному делу в Санкт-Петербурге", — сказал Сыромолотов.

Он добавил, что когда Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, был директором ЦРУ, "он встречался с (директором ФСБ Александром) Бортниковым здесь, Бортников ездил к нему, приезжали сюда неоднократно его заместители".

"Он достаточно активный диалог ведет. Я вижу, что он здраво подходит к вещам", — добавил замминистра.

Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря 2017 года. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города. Полученная от ЦРУ информация, отметил российский президент, оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников.

*Террористическая организация, запрещенная в России