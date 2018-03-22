В МИД рассказали о взаимодействии ФСБ и ЦРУ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Между Федеральной службой безопасности России и Центральным разведывательным управлением США идет регулярный диалог, заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Он добавил, что когда Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, был директором ЦРУ, "он встречался с (директором ФСБ Александром) Бортниковым здесь, Бортников ездил к нему, приезжали сюда неоднократно его заместители".
Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря 2017 года. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.
*Террористическая организация, запрещенная в России