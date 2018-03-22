Путин рассказал премьеру Греции о своем телефонном разговоре с Трампом

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проинформировал его о своем недавнем телефонном разговоре с Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе греческой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом… По просьбе Алексиса Ципраса Владимир Путин сообщил о сути недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.

Телефонный разговор лидеров РФ и США, во время которого прозвучали поздравления с победой Путина на выборах, состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались за усиление взаимодействия в вопросах стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.