В Техасе водитель после драки въехал в толпу людей у бара

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Разъяренный автомобилист после ссоры около бара намеренно наехал на группу людей в американском штате Техас, в результате пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал KHOU со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в четверг рано утром в пригороде Хьюстона. По данным полиции, совершивший наезд мужчина ввязался в драку на парковке одного из местных баров. После чего он сел в автомобиль и преднамеренно направил его в сторону группы людей.

По мнению следователей, мужчина нацелил транспортное средство на своих обидчиков и не хотел навредить случайным людям.

Как сообщает телеканал, двое пострадавших в результате наезда были госпитализированы. Водитель автомобиля также был доставлен в больницу с повреждениями в сопровождении полицейских. По данным телеканала, свои увечья он мог получить во время драки.