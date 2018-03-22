Посол РФ в Лондоне обвинил британские власти в нарушении Венской конвенции

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти нарушают Венскую конвенцию, не предоставляя доступ к пострадавшим при ЧП в Солсбери Сергею и Юлии Скрипаль, не отвечая на запросы о состоянии их здоровья и не передавая образцов вещества, которым были они отравлены, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Посольство незамедлительно запросило у британских властей информацию об инциденте и детали расследования. К сожалению, спустя 18 дней после ЧП, мы так и не получили никакой официальной информации от Форин-Офиса и полиции. Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен", — сказал посол на пресс-конференции в Лондоне.

"Единственной реакцией британских властей был устный ответ о состоянии Юлии Скрипаль. Он не отличался от официальных заявлений полиции и говорил, что она находится в критическом, но стабильном состоянии. МИД отказался давать информацию по Сергею Скрипалю на основании того, что он является британским гражданином", — отметил посол.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.