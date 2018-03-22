Посол в Великобритании назвал обвинения против России ничтожными

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Без соблюдения всех процедур, предусмотренных Конвенцией по запрещению химического оружия, обвинения Британии в адрес России в причастности к инциденту в Солсбери ничтожны, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Тринадцатого марта МИД России сделал заявление об инциденте в Солсбери и выразил категорический протест против бездоказательных обвинений и провокаций британских властей. В заявлении подчеркивалось, что Россия не говорит на языке ультиматумов и, в любом случае, обсуждать этот вопрос можно только после получения (РФ) образцов химической субстанции, о которой говорит Лондон, и после соблюдения всех положений Конвенции о запрещении химоружия,… к чему Москва готова. Без этого обвинения британской стороны ничтожны", — сказал посол на пресс-конференции в Лондоне.

"Насколько я знаю, эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию в понедельник. Нам не известен их мандат. Но я надеюсь, что они будут следовать всем необходимым процедурам и принципам Конвенции… Они также должны проверить, как было возможно Британским властям так быстро определить состав и принадлежность вещества, так называемого "Новичка". Означает ли это, что с высокой степенью вероятности британские власти располагали запасами этого вещества в лаборатории в Портон-Даун?… Как врачи определили необходимый антидот для жертв?" — сказал посол.