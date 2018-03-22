Премьер-министр Греции поздравил Путина с победой на выборах

АФИНЫ, 22 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сегодня утром в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поздравил его с недавним переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба греческого премьера.

"В ходе беседы лидеры двух стран имели возможность, помимо греко-российского сотрудничества, обсудить важнейшие вопросы, касающиеся европейско-российских отношений, а также события в Восточном Средиземноморье, уделив особое внимание позиции Турции", — говорится в сообщении.