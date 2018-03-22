Британские СМИ сообщили, что Глушков мог сам пустить убийц домой

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Скончавшийся в Лондоне бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков мог сам пустить убийц домой, сообщает газета Independent.

По ее данным, это установили детективы. Отмечается, что злоумышленники все еще остаются на свободе.

Глушков, заочно осужденный в России на восемь лет за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что пока следствие считает его смерть "необъяснимой".

При этом, по данным полиции, Глушков погиб от удушения, дело расследуется по статье об убийстве.

Уголовное дело об убийстве Глушкова также возбудил российский Следственный комитет.