В МИД рассказали о подготовке встречи Патрушева с американским коллегой

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Идут переговоры об организации встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности президента США Герберта Макмастера, препятствий для её проведения нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Переговоры идут об организации, но, по-моему, дата еще не определена. Договоренность есть, она просто отодвигается по каким-то причинам", — сказал Сыромолотов журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что серьёзных препятствий для такой встречи нет.