Экс-министр образования назвал задержание Саркози унижением для Франции

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Задержание бывшего президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в незаконном финансировании его президентской кампании, унижает всю Францию, считает экс-министр образования Люк Ферри, занимавший этот пост во время президентства Жака Ширака.

"Зачем нужно это задержание? Президент республики или бывший президент, безусловно, подсуден, как мы с вами. Но есть большая разница между президентом, вами и мной, другими французами: он представлял страну за рубежом. Извините, но задержание Николя Саркози унижает всю Францию, включая тех, кто не голосовал за него. Я считаю, это очень унизительно", — сказал Ферри в эфире французского телеканала LCI.

Он подчеркнул, что не видит в задержании Саркози никакого смысла. Ферри отметил, что уже два дня все телеканалы обсуждают дело Саркози. "Но каждый вынужден сказать, что у нас нет доказательств", — добавил политик.

Ферри также сообщил, что у него нет никакой специальной информации по делу Саркози.

Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома. Вечером в среду допрос был завершен, Саркози на автомобиле покинул здание OCLCIFF и отправился к себе домой.

Подробнее о деле о финансировании президентской кампании Николя Саркози читайте в справке РИА Новости >>

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

Подробнее о главах государств, становившихся фигурантами уголовных дел, читайте в справке РИА Новости >>