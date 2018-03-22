МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Международные организации, включая СБ ООН и Совет Европы, должны предотвратить попытки США разрушить систему коллективной безопасности в мире, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен выделить 250 миллионов долларов на "противостояние российскому влиянию", об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенном в конгрессе.

"Очередное увеличение расходов бюджета США на так называемое "противостояние российскому влиянию" свидетельствует о ненасытных планах вашингтонских ястребов продолжать кормиться за счет антироссийской кампании, развязанной ими, и строить козни против нашей страны", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что американские русофобы продавливают в конгрессе США беспрецедентный рост военных расходов, толкая мир к гонке вооружений, а также намереваются содержать за деньги американских налогоплательщиков "кровавую киевскую хунту, которая воюет за американские деньги против народа Донбасса".

"В числе антироссийских планов конгресса продолжение запугивания нашей страны и расширения НАТО на восток. Следует ждать и очередной волны требований к европейским партнерам США увеличить военные расходы, которые Вашингтон не хочет нести в одиночку", — сказал он.

Политик подчеркнул, что Россия не намеревается ни на кого нападать, но "безмолвно взирать на развертывание баз НАТО, рост числа американских солдат и военной техники" у своих границ тоже не собирается.

"Международные организации, включая СБ ООН и Совет Европы, не должны оставаться в стороне и безучастно взирать на опасное развитие ситуации, когда одна держава откровенно угрожает мирному существованию других стран. Долг мирового сообщества сделать все, чтобы предотвратить попытки разрушения системы коллективной безопасности", — заключил он.