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СМИ: Мэй хочет убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (599)
14:1422.03.2018
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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Лондоне хотят, чтобы европейские страны выслали российских дипломатов по примеру британских властей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
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Премьер-министр страны Тереза Мэй хочет, чтобы в Евросоюзе также обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, по данным издания, Британия поделится секретными разведывательными данными с союзниками.

Кроме того, премьер надеется убедить партнеров в необходимости усилить критику российских властей.

"Цепочка абсурда"

Российские политики уже отреагировали на сообщения СМИ о намерениях Мэй.

Так, сенатор Владимир Джабаров считает, что если Великобритании терять уже нечего, то другим европейским государствам ухудшение отношений с Россией только навредит.

На прошлой неделе Мэй заявила, что Британия понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу: в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. Она уточнила, что сборная Англии будет участвовать в соревнованиях.

Идею Лондона игнорировать чемпионат мира по футболу в России Джабаров сравнил с бойкотом Олимпиады в Москве в 1980 году.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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По его словам, подобные призывы ложатся "в русло откровенно русофобской политики Америки, Великобритании и других европейских стран".

В свою очередь, депутат Александр Ющенко в эфире радио Sputnik заявил, что планы Мэй не удивили его.

"В этой цепочке абсурда, начиная с назначения виновных без расследований, это логичный шаг. Они будут продолжать этот спектакль, который придумали за океаном", — сказал он.

Депутат также отметил, что давление на Европу продолжится.

"Евросоюз не единообразен в отношении России. Есть самодостаточные страны, которые говорят об ошибочности санкций против России. А есть страны-сателлиты, которые не имеют своей личной позиции, и будут делать так, как им прикажут кураторы", —подчеркнул Ющенко и добавил, что "будет серьезная борьба".

Ничего не получится

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© AP Photo / PA/Steve Parsons
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Бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе считает, что Великобритания не сможет убедить остальные страны ЕС последовать своему примеру и выслать российских дипломатов.

По его словам, отдавать внешнюю политику под диктат Британии другие страны не захотят.

В ЕС отсутствует практика, согласно которой бы страны-члены Евросоюза координировали двусторонние отношения с какой-либо страной, подчеркнул он.

По мнению Орджоникидзе, Великобритания поставила себя в глупую ситуацию, и подобные попытки Лондона убедить другие страны ЕС выслать российских дипломатов ни к чему не приведут.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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При этом он отметил, что на европейцев должно произвести впечатление заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вести переговоры с Россией и о возможной встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Дело Скрипаля"

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, однако доказательств этой версии до сих пор не привел. Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании.

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