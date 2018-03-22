Генсек НАТО призвал Россию ответить на вопросы по инциденту в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ ответить на все вопросы, поставленные Британией по инциденту в Солсбери.

"Мы призываем РФ ответить на все вопросы, которые поставила Британия. Мы хотели бы, чтобы все детали этой программы (химической — ред.) были переданы ОЗХО", — заявил Столтенберг в четверг журналистам.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

