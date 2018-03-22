Столтенберг предложил Британии помощь в расследовании "дела Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Союзники по НАТО предложили свое содействие в расследовании инцидента в британском Солсбери, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО единогласны в осуждении этой атаки в Солсбери. Они предложили свою поддержку в расследовании, которое сейчас проводится", — заявил генсек НАТО после переговоров с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Гендиректор ОЗХО Ахмед Узюмджу ранее заявил, что экспертам организации понадобится как минимум три недели, чтобы проанализировать состав использованного вещества.