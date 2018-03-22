Сына экс-президента Шри-Ланки не пустили в США после поездки в Россию

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сын бывшего президента Шри-Ланки Махинды Раджапаксы 31-летний Намал Раджапакса заявил, что власти США отказали ему во въезде после того, как он принял участие в наблюдении за президентскими выборами в России в качестве иностранного наблюдателя.
В своих ранних сообщениях в соцсети Раджапакса сообщил, что получил возможность наблюдать за голосованием во время президентских выборов в России и рассказывал о посещении нескольких избирательных участков.
Представители политика подтвердили изданию Indian Express, что у него была действующая американская виза.
Махинда Раджапакса возглавлял Шри-Ланку с 2005 по 2015 год и в течение многих лет являлся одним из лидеров Партии свободы. На данный момент Махинда и сын экс-главы государства Намал Раджапакса являются членами парламента и часто ведут оппозиционную действующему правительству политику.