Пострадавших в терактах в Брюсселе приравняли к льготникам Второй мировой

БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Более 500 пострадавших в результате терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе получили "статус национальной солидарности", который позволяет гражданам Бельгии получать пособия по аналогии с теми, что выплачиваются гражданским лицам, пострадавшим во Второй мировой войне, сообщила радиостанция Bel.RTL.

"Статус национальной солидарности" предоставлен 502 прямо или косвенно пострадавшим при терактах", — говорится в сообщении.

Бельгия в четверг вспоминает жертв терактов 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

В прошлом году в Бельгии был принят закон, согласно которому граждане королевства, раненные при терактах на родине и за ее пределами, будут получать льготы, сопоставимые с теми, которые уже имеют пострадавшие во время Второй мировой войны.

В соответствии с новым законодательством, пострадавшим в результате терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе компенсируются медицинские расходы и выплачиваются пенсии в зависимости от степени инвалидности. В случае полной неспособности к нормальной жизнедеятельности пенсионное обеспечение составит более 20 тысяч евро в год. На пострадавших при терактах в Бельгии иностранцев данная система не распространяется.