В Киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Правоохранители задержали в метрополитене в Киеве мужчину с взрывчаткой, направлявшегося в центр города, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

"Сегодня около 06.00 (07.00 мск) на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, УЗРГМ и детонаторы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, изъятое направили на экспертизу, с задержанным общаются сотрудники Службы безопасности.

В полиции отметили, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале усилены меры безопасности.