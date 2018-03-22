БАНГКОК, 22 мар – РИА Новости. Судебное заседание по делу Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич), а также еще восьми человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга в курортном городе Паттайя в Таиланде, в первой половине дня в четверг не состоялось, но может пройти во второй половине дня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Регламент заседаний суда в Таиланде предполагает "утренние" заседания, которые проходят с 09.00 до 12.00 по местному времени, и "вечерние", которые проходят с 13.00 по 16.00.

Утром в здание суда Паттайи тюремный автобус доставил троих обвиняемых по делу "секс-тренеров" группы Алекса Лесли, которые, как выяснилось, не были освобождены под залог и содержатся в тюрьме Паттайи. Еще один человек из десяти арестованных содержится в иммиграционном центре в поселке Бангламунг неподалеку от Паттайи. По информации секретариата суда, он будет доставлен позже.

Александра Кириллова, Анастасии Вашукевич и еще четырех человек, которые являются заключенными Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, в Паттайе пока нет. По информации суда, их могут привезти из Бангкока во второй половине дня.

Как сообщили РИА Новости в суде, прокуратура готова предъявить обвинения всем подсудимым, однако делать это прокуроры будут по очереди: отдельная папка в деле заведена на каждого из десяти обвиняемых. По словам представителя секретариата суда, который просил не называть его имя, так как ему не разрешено общение со СМИ, постановление суда может быть объявлено после 15.00 по местному времени (11.00 мск).

"Нам не сообщают точное время прибытия заключенных из Бангкока, перевозку обеспечивает полиция. Вероятно, их привезут ко второй половине дня, к 13 или 14 часам, и тогда постановление суда может быть объявлено в 15 часов. Но это если сегодня будет постановление. Может случиться, что суду не хватит времени и заседание продолжится в другой день", — сказал собеседник агентства.

Десять граждан Белоруссии и России обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории королевства Таиланд. По этому делу все обвиняемые были временно освобождены судом под денежный залог, однако шестеро, включая Кириллова и Вашукевич, были позже задержаны иммиграционной полицией в связи с отзывом безвизовых разрешений на пребывание в Таиланде из-за нарушения иммиграционного законодательства, выразившегося в форме открытого проявления неуважения к культуре и религии страны пребывания.

По таиландскому законодательству за нелегальный бизнес и нелегальную работу обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и/или денежный штраф, а также депортация в страну гражданства. По существующей практике, при первом нарушении такого рода, иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу и депортации с внесением в списки лиц, которым запрещен въезд в Таиланд на 10 лет. Тем не менее, право выбора наказания принадлежит суду, а прецеденты подобных дел в Таиланде принимаются во внимание не всегда.

Что касается обвинений по линии иммиграционной полиции, наказанием за них может послужить депортация в страну гражданства и, так же, запрет на въезд в Таиланд на длительный срок.