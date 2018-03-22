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Москва предложила Пхеньяну упростить визовый режим для россиян

08:4922.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР в Пхеньяне предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, сообщили в пресс-службе министерства.

Александр Галушка во время заседания коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 18 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", — передает слова министра пресс-служба.

Он добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.

"Уже в этом году жители КНДР смогут приехать по электронной визе в Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск", — сказал глава Минвостокразвития.

Жизнь обычных людей в Северной Корее
© AP Photo / Wong Maye-EУтро во многих городах Северной Кореи начинается с сигнала сирены. Это предупреждение не о тревоге, а о том, что пора вставать и трудиться. Уже через полчаса на улицах можно увидеть толпы людей, которые идут на работу.Cтуденты высших учебных заведений Северной Кореи принимают участие в массовых танцах членов партии в Пхеньяне. 19 июня 2016 года
© AP Photo / Wong Maye-E
Утро во многих городах Северной Кореи начинается с сигнала сирены. Это предупреждение не о тревоге, а о том, что пора вставать и трудиться. Уже через полчаса на улицах можно увидеть толпы людей, которые идут на работу.
© AP Photo / Wong Maye-EОдин из главных лозунгов Северной Кореи – "Опора на свои силы".Молодые люди бегают трусцой по пляжу в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo / Wong Maye-E
Один из главных лозунгов Северной Кореи – "Опора на свои силы".
© AP Photo / Wong Maye-EРаботники, которые добросовестно выполняют свои обязанности и не нарушают законов, получают от государства до 1 тыс. г риса, мясо и яйца. По телевизору гражданам часто сообщают о том, что жители других стран этого не имеют и живут намного хуже.Рыбаки в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo / Wong Maye-E
Работники, которые добросовестно выполняют свои обязанности и не нарушают законов, получают от государства до 1 тыс. г риса, мясо и яйца. По телевизору гражданам часто сообщают о том, что жители других стран этого не имеют и живут намного хуже.
© AP Photo / Wong Maye-EАвтомобиль в Северной Корее – невиданная роскошь, которую обычные люди не могут себе позволить. Машин здесь немного, дороги почти всегда пустые, из-за чего многие дети играют прямо на проезжей части.Школьники играют в футбол в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo / Wong Maye-E
Автомобиль в Северной Корее – невиданная роскошь, которую обычные люди не могут себе позволить. Машин здесь немного, дороги почти всегда пустые, из-за чего многие дети играют прямо на проезжей части.
© AP Photo / Wong Maye-EСчитается, что нация растет здоровой и сильной, так как с раннего детства все посещают спортивные секции, регулярно обследуются у врачей и не едят много. Ни одна женщина в Северной Корее не имеет права взять в руки сигарету.Девочки на пляже в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo / Wong Maye-E
Считается, что нация растет здоровой и сильной, так как с раннего детства все посещают спортивные секции, регулярно обследуются у врачей и не едят много. Ни одна женщина в Северной Корее не имеет права взять в руки сигарету.
© AP Photo / Wong Maye-EРыболовство является одной из важных составляющих экономики Северной Кореи.Рыбаки в Северной Корее. 21 июня 2016
© AP Photo / Wong Maye-E
Рыболовство является одной из важных составляющих экономики Северной Кореи.
© AP Photo / Wong Maye-EИз-за того, что в стране не хватает плодородных земель, сельское хозяйство развито слабо. В основном здесь высаживают рис, картофель, сою и кукурузу. Что касается животноводства, то здесь преобладает птице- и свиноводство.Женщина выгуливает корову в провинции Северный Хванхэ, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Из-за того, что в стране не хватает плодородных земель, сельское хозяйство развито слабо. В основном здесь высаживают рис, картофель, сою и кукурузу. Что касается животноводства, то здесь преобладает птице- и свиноводство.
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди передвигаются в основном пешком или на велосипедах, а также пользуются общественным транспортом.Люди на улице города Вонсан, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди передвигаются в основном пешком или на велосипедах, а также пользуются общественным транспортом.
© AP Photo / Wong Maye-EЭлектричество в жилых домах дается на несколько часов.Люди наблюдают за массовым танцем членов партий в Пхенеьяне, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Электричество в жилых домах дается на несколько часов.
© AP Photo / Wong Maye-EУрожай здесь собирают в основном вручную. Дети часто работают на полях наравне со взрослыми.Девушки срезают траву в провинции Северный Хванхэ, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Урожай здесь собирают в основном вручную. Дети часто работают на полях наравне со взрослыми.
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