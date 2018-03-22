Москва предложила Пхеньяну упростить визовый режим для россиян

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР в Пхеньяне предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, сообщили в пресс-службе министерства.
"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", — передает слова министра пресс-служба.
Он добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.
"Уже в этом году жители КНДР смогут приехать по электронной визе в Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск", — сказал глава Минвостокразвития.
Утро во многих городах Северной Кореи начинается с сигнала сирены. Это предупреждение не о тревоге, а о том, что пора вставать и трудиться. Уже через полчаса на улицах можно увидеть толпы людей, которые идут на работу.
Работники, которые добросовестно выполняют свои обязанности и не нарушают законов, получают от государства до 1 тыс. г риса, мясо и яйца. По телевизору гражданам часто сообщают о том, что жители других стран этого не имеют и живут намного хуже.
Считается, что нация растет здоровой и сильной, так как с раннего детства все посещают спортивные секции, регулярно обследуются у врачей и не едят много. Ни одна женщина в Северной Корее не имеет права взять в руки сигарету.
Из-за того, что в стране не хватает плодородных земель, сельское хозяйство развито слабо. В основном здесь высаживают рис, картофель, сою и кукурузу. Что касается животноводства, то здесь преобладает птице- и свиноводство.
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