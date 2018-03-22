В Кремле назвали последствия выхода США из соглашения по ПРО

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную стабильность и безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.
"С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны", — заявил представитель Кремля.
При этом, отметил Песков, Россия неоднократно предлагала взаимные уступки и сотрудничество для обеспечения международной стабильности, но так и не получала ответа.
Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор по ПРО в конце 2001 года.