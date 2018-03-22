Американский сенатор провел встречу с послом России

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол обсудил на встрече с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым борьбу с терроризмом и КНДР, сообщили РИА Новости в пресс-службе сенатора.

Сенатор Пол провел продуктивную встречу (с Антоновым – ред.) по расширению сотрудничества в отношении борьбы с терроризмом и обузданию Северной Кореи", — говорится в письменном сообщении, предоставленном агентству пресс-службой Пола.

Пол регулярно встречается с послами в качестве члена комитета сената по международным делам, уточнили в пресс-службе.

Ранее в посольстве России в США сообщили, что Антонов и Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы межпарламентского диалога, некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности.

Пол в 2016 году баллотировался в президенты, но выбыл в ходе республиканских праймериз. В июне 2017 года Пол стал одним из лишь двух сенаторов, проголосовавших против закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).