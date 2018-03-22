В США продлят запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом", говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе.
Подобный запрет конгресс вводил и в прошлые годы.
Бюджет США на 2018 предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов — на 80 миллиардов долларов. Проект бюджета до окончания финансового года согласовали республиканцы и демократы конгресса.
Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе. Компромисс республиканцев и демократов не принимает во внимание некоторые ключевые приоритеты президента Дональда Трампа.