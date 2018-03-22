В США продлят запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом", говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе.

Средства из бюджета не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам "Рособоронэкспорту" и его подразделениям, говорится в проекте бюджета. В качестве условий названы "прекращение российских поставок летального оружия Сирии" и, поскольку США по-прежнему не признают присоединения Крыма к РФ, "вывод российских войск из Крыма".

Подобный запрет конгресс вводил и в прошлые годы.

Бюджет США на 2018 предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов — на 80 миллиардов долларов. Проект бюджета до окончания финансового года согласовали республиканцы и демократы конгресса.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе. Компромисс республиканцев и демократов не принимает во внимание некоторые ключевые приоритеты президента Дональда Трампа.