Посольство России надеется на неудобные вопросы Лондону по "делу Скрипаля"

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США надеется, что американские дипломаты зададут Лондону "неудобные" вопросы по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Надеемся, что американские дипломаты в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются получить для общественности ответы на как минимум дополнительно еще четыре вопроса", — говорится в заявлении посольства.

Дипмиссия перечисляет эти вопросы: где находятся Скрипаль и его дочь, почему российским дипломатам не предоставляют доступа к ним, почему Лондон не передал РФ образцы отравляющего вещества для анализа и почему обвинения в адрес России уже объявлены, тогда как расследование займет еще многие месяцы.

Заодно дипломаты заявляют, что США нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, не ликвидируя свой задекларированный арсенал. Они задаются вопросом, какую сумму США готовы выделить на эти средства и могут ли они заявить об отсутствии технических возможностей у США произвести отравляющее вещество того типа, в применении которого обвиняют Москву.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, США присоединились к обвинениям. Россия это категорически отрицает.