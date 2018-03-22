Песков рассказал о противоречиях в "деле Скрипаля"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречия в деле Скрипаля: первые обвинения в адрес России появились через пару часов после инцидента, в то время как эксперты ОЗХО заявляют, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, США присоединились к обвинениям. Россия это категорически отрицает. Гендиректор ОЗХО Ахмед Узюмджу заявил в понедельник, что экспертам организации понадобится как минимум три недели, чтобы проанализировать состав использованного вещества.

"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

Пресс-секретарь президента добавил, что до сих пор не понятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

"Позвольте мне провести очень грубую аналогию… в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании", — сказал он.

Песков также напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена. Если бы он представлял для России угрозу или ценность, его бы не отпустили, заявил пресс-секретарь президента.