Песков рассказал о противоречиях в "деле Скрипаля"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречия в деле Скрипаля: первые обвинения в адрес России появились через пару часов после инцидента, в то время как эксперты ОЗХО заявляют, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель.
"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.
Пресс-секретарь президента добавил, что до сих пор не понятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.
Песков также напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена. Если бы он представлял для России угрозу или ценность, его бы не отпустили, заявил пресс-секретарь президента.