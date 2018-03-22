Посольство в США требует доказательств обвинений по "делу Скрипаля"

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Посольство России в США требует от госдепартамента доказательств обвинений по делу Скрипаля или принести извинения.
"Напоминаем, что любая "силовая" риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна. При этом запретить ее использование для внутреннего употребления мы не можем", — добавили в дипмиссии.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, США присоединились к обвинениям. Россия это категорически отрицает.