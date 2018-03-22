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В Италии предложили компромисс по спикерам палат парламента

01:5122.03.2018
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© AFP 2018 / Andreas SolaroЗаседание Палаты депутатов итальянского парламента в Риме. Архивное фотоЗаседание Палаты депутатов итальянского парламента в Риме. Архивное фото
© AFP 2018 / Andreas Solaro

РИМ, 22 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Руководители выигравшей парламентские выборы правоцентристской коалиции в Италии согласились начать с другой мощной силой, Движением 5 звезд, переговоры по кандидатурам председателей двух палат высшего законодательного органа, говорится в совместном коммюнике.

Руководитель Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старцев
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Лидеры партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Джорджа Мелони по итогам прошедшей в среду вечером встречи предложили компромиссный план, согласно которому руководство нижней палаты депутатов перейдет к "Д5З", а пост председателя займет представитель правоцентристов.

"Лидеры правоцентристов предложили парламентским группам общий организационный путь, который позволит победившей коалиции (правоцентристов) выдвинуть кандидатуру председателя сената, а первой парламентской группе (Движению 5 звезд) – председателя палаты депутатов", — гласит коммюнике. Для этого они "пригласили на общую встречу в четверг представителей других политических сил".

Первое заседание палат новоизбранного парламента назначено на 23 марта. Первой реальной задачей, которую предстоит решить парламентариям нового созыва, станет избрание глав обеих палат.

Как сообщали источники в партии Берлускони "Вперед, Италия", в ходе переговоров экс-премьер выдвинул в председатели сената (второе лицо в стране после президента) главу партийной фракции в парламенте предыдущего созыва, 70-летнего Паоло Романи. Его кандидатура рискует натолкнуться на вето "Движения", которое уже заявило, что не одобрит кандидатуры политиков, подвергавшихся судебному преследованию. В 2017 году Романи был осужден за злоупотребление служебной связью в бытность чиновником в городском правительстве Монцы десятью годами ранее.

Маттео Сальвини. Архивное фото
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Предложение коалиции фактически вывело из застоя сложившуюся после выборов патовую ситуацию, но вызвало резкую отповедь со стороны Демократической партии. Она находилась у власти последние пять лет, но оказалась главной проигравшей на выборах, не набрав и 20% голосов.

"Демпартия не может принимать участие во встречах, исход которых уже прописан. Если уже существует соглашение по председателям палат, лучше, чтобы ответственность за это взял тот, кто его заключил", — говорится в ее заявлении.

Между тем лидер "Лиги" Сальвини, выдвинутый коалицией в качестве единого кандидата в премьеры, подчеркнул, что соглашение с "Д5З" по парламентским спикерам не означает аналогичного соглашения по составу и руководству будущего правительства страны: "Это значит, что мы запустим работу парламента. Для правительства отправной точкой должна стать коалиция, которая выиграла выборы", — заявил он журналистам.

Активист в маске лидера партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на следующий день после парламентских выборов в Риме
© REUTERS / Max Rossi
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В четверг должна пройти встреча новоизбранных парламентариев антисистемного "Движения 5 звезд", по итогам которого, как ожидается, будет объявлено, принимают ли они предложение правоцентристов. Кроме того, "Д5З" должны официально сообщить о своем кандидате в председатели палаты депутатов. В качестве наиболее вероятной фигуры рассматривается один из лидеров "Движения", представляющий его левое крыло 43-летний Роберто Фико.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо, которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. По итогам выборов ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.

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