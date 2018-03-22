В Остине у подозреваемого во взрывах нашли взрывчатку

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Взрывчатка найдена в доме подозреваемого во взрывах в американском Остине, сообщили в совместном заявлении полиция города и федеральные ведомства, участвующие в расследовании.

Согласно заявлению, идет работа по "безопасному вывозу и утилизации" взрывных устройств.

Представитель Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) заявил на пресс-конференции, транслировавшейся местными телеканалами, что были найдены компоненты взрывных устройств. По его словам, эти компоненты "аналогичны" тем, что были использованы для взорвавшихся ранее бомб.

Ранее полиция установила личность подозреваемого в причастности ко взрывам в Остине. Согласно источникам в правоохранительных органах, организатором взрывов был 23-летний Марк Энтони Кондитт (Mark Anthony Conditt). Местонахождение предполагаемого злоумышленника полицейские установили, отследив сигнал его мобильного телефона. В среду утром стражи порядка пытались задержать Кондитта, он скончался во время преследования при активации спрятанного в его автомобиле взрывного устройства. По данному делу задержаны двое соседей подозреваемого.

Несмотря на гибель подозреваемого, полиция предупреждает, что ситуация остается напряженной, поскольку злоумышленник мог оставить опасные посылки, которые пока не были обнаружены. Жителей призывают сообщать о любых подозрительных предметах и не открывать незнакомые отправления.

Серия взрывов посылок в Остине началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Последними в череде инцидентов стал взрыв на FedEx недалеко от Сан-Антонио (примерно 120 километрах от Остина): на конвейерной ленте взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.

Позднее во вторник на складе была обнаружена еще одна посылка со взрывчаткой, анализ данных камер видеонаблюдения позволил установить, что подозреваемый сам принес посылки на склад.