Мигранты ранили трех полицейских в Мадриде

МАДРИД, 21 мар — РИА Новости. Мигранты напали на полицейских в Мадриде, трое стажей правопорядка получили ранения.

Как сообщает газета El Mundo, в среду в мадридском районе Лавапьес, где проживает много мигрантов и где на прошлой неделе произошли массовые беспорядки, выходцы из Сенегала напали на сотрудников муниципальной полиции.

Один из местных жителей начал угрожать полицейским, те потребовали документы, после чего группа мигрантов начала забрасывать представителей правоохранительных органов камнями и стульями. На место прибыло подкрепление.

В среду в районе проходила акция протеста, организованная Ассоциацией сенегальских мигрантов.

В ночь с 15 на 16 марта в мадридском районе Лавапьес происходили столкновения с полицией, причиной которых стала смерть выходца из Сенегала. Мигранты возложили вину на полицию, стражи правопорядка это категорически отрицают. В результате столкновений были ранены десять полицейских, задержаны шесть человек.