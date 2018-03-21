Эксперты: США не смогут решить катарский кризис до саммита в Кэмп-Дэвиде

ДОХА, 21 мар — РИА Новости. США не смогут сблизить позиции конфликтующих стран Персидского залива и прекратить кризис вокруг Катара до созыва очередной встречи в верхах в Кэмп-Дэвиде в мае, считают американские и катарские эксперты.

"Кризис в Заливе вокруг Катара — очень хороший шанс для США взять инициативу в свои руки и впервые в течение многих лет стать доминирующим игроком в регионе, это платформа для укрепления американской администрации, если она найдет возможность объединить страны региона", — сказал профессор американского Джорджтаунского университета в Катаре, специалист по государственному управлению Рори Миллер, выступая на "круглом столе" о ситуации в Заливе и посреднической роли США.

Однако он выразил сомнение, что США смогут сблизить точки зрения Саудовской Аравии и ОАЭ — одной стороны конфликта и Катара — другой стороны в тот короткий промежуток времени, который отведен до традиционной встречи лидеров этих стран с американским президентом, хотя попытаются это сделать, принимая их по очереди в Вашингтоне в марте-апреле.

В свою очередь профессор по международным отношениям университета Хамада бен Халифы Стивен Райт считает, что до конца прошлого года американская администрация особо не вмешивалась в кризис вокруг Катара, поскольку он не влиял на ее коренные интересы в регионе, связанные с безопасностью и торговлей, но политика стран региона, в том числе, договоренности о поставках оружия с другими ведущими державами мира, усиление турецкой базы в Катаре, налаживание отношений с Россией, вынудили США по-другому посмотреть на ситуацию.

"Раньше всегда говорилось, что страны Персидского залива послушны США, но ситуация с Катаром показала, что теперь это не так, поэтому Трамп, несмотря на его заверения в сентябре прошлого года решить проблему между Катаром и его соседями за несколько недель, до сих пор и не смог этого сделать", — отметил Райт.

При этом, по мнению еще одного участника "круглого стола" — катарского политического обозревателя Абдель Азиза Аль Исхака — этот кризис не может быть решен внутри Совета сотрудничества стран Персидского залива, в который входят шесть региональных государств, несмотря на посредничество Кувейта. В то же время он считает маловероятным устранение разногласий между Дохой и ее соседями во время возможной встречи в Кэмп-Дэвиде.

"Возможны несколько вариантов развития ситуации: встреча не состоится, этого хотят Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, они настроены продолжать блокаду Катара, либо она пройдет, но будут затронуты и решены только определенные вопросы, к примеру, об участии подданных Катара в хадже и умре (паломничестве к исламским святыням в Саудовской Аравии — ред.), экспорте-импорте товаров в Катар и из него, вряд ли США удастся добиться реального примирения между странами Залива, потому что теперь Доха не станет соглашаться с навязыванием ей условий, как это было раньше", — указал аль-Исхак.

Более того, убежден эксперт, даже в случае достижения договоренности между политиками кризис в отношениях между странами на уровне общества смогут изжить только последующие поколения.

В июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипотношения. Доха отвергла их обвинения, заявив, что претензии арабских стран связаны с ее независимой политикой и успехами в экономике.

В настоящее время наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находится с визитом в США, во время которого, как ожидается, будет поднят и вопрос налаживания отношений с Катаром. После завершения его визита в Америку поедет эмир Катара, а затем — наследный принц Абу-Даби, который фактически управляет ОАЭ вместо сильно болеющего президента.