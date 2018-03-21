Посол в Лондоне раскритиковал Мэй за слова о российской разведке в Британии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал глупостью слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что высылкой российских дипломатов британские власти подрывают возможности разведки России в этой стране.
"Это полная глупость, потому что вся история Великобритании связана с конспирологией, с разведкой. Вообще британцы себя позиционируют в западном мире как самые большие специалисты по разведке. Именно, может быть, исходя из этого, им всюду мерещатся российские разведчики. Тем более, что эта тема всегда легко подогревает общие антироссийские настроения", — заявил посол в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Посол добавил, что высылаемые россияне — это "обычные дипломаты, которые работали здесь, самоотверженно, честно". "Все их знают, их знает практически весь Лондон, все политологические центры, знает МИД. Поэтому подобного рода утверждения – это попытка поддержать ту антироссийскую кампанию, которая развязана против России. Она, конечно, выходит далеко за деятельность посольства, просто посольство – это такой удобный объект для британцев для оказания давления на нас, поскольку других рычагов давления на российскую политику у них просто нет", — добавил Яковенко.