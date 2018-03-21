Посол в Лондоне раскритиковал Мэй за слова о российской разведке в Британии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал глупостью слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что высылкой российских дипломатов британские власти подрывают возможности разведки России в этой стране.

Ранее премьер Британии заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, отметив, что это подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.

"Это полная глупость, потому что вся история Великобритании связана с конспирологией, с разведкой. Вообще британцы себя позиционируют в западном мире как самые большие специалисты по разведке. Именно, может быть, исходя из этого, им всюду мерещатся российские разведчики. Тем более, что эта тема всегда легко подогревает общие антироссийские настроения", — заявил посол в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, "все это глупости", но посольству трудно разуверить британцев. "Они в каждом дипломате видят, как они говорят, КГБ, потому что они даже не сменили свои собственные представления об организации, которая существу и работает у нас в России. Поэтому все это не имеет никакого смысла, не имеет под собой никакой основы", — пояснил он.

Посол добавил, что высылаемые россияне — это "обычные дипломаты, которые работали здесь, самоотверженно, честно". "Все их знают, их знает практически весь Лондон, все политологические центры, знает МИД. Поэтому подобного рода утверждения – это попытка поддержать ту антироссийскую кампанию, которая развязана против России. Она, конечно, выходит далеко за деятельность посольства, просто посольство – это такой удобный объект для британцев для оказания давления на нас, поскольку других рычагов давления на российскую политику у них просто нет", — добавил Яковенко.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.